Calcio: presentato l'accordo Lega Pro-Aeronautica per il servizio di meteo negli stadi

Monopoli, 13 nov. – (Adnkronos) – E’ stato presentato a Monopoli, nella biblioteca civica Prospero Rendella, l’accordo per il servizio sperimentale di meteorologia nei giorni dello svolgimento delle partite di Lega Pro. L’accordo è volto ad offrire un servizio a chi si recherà allo stadio nel giorno dello svolgimento della partita, ma è una opportunità per tutta la città e provincia circostante, un ulteriore servizio reso alla collettività nazionale dall’Aeronautica Militare.

Bari è, anche, la sede del Comando delle Scuole dell’Aeronautica Militare, responsabile del reclutamento, della formazione e della specializzazione dei giovani militari; pertanto, si intrecciano formazione e condivisione, mirando a promuovere i valori che accomunano lo sport e l’Aeronautica Militare: rispetto, coesione, solidarietà, senso del dovere, spirito di sacrificio

“Per la Lega Pro è fonte di orgoglio aver intrapreso la collaborazione con l’Aeronautica Militare, che ci permette inoltre di fornire un servizio utile ai nostri club -dice il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli-.

Conoscere in anticipo le previsioni del tempo legate alle partite può aiutare nell’organizzazione in un momento in cui l’emergenza climatica è un problema importante. E queste informazioni possono essere di aiuto, non solo alla Lega per pianificare i match, ma anche per i tifosi che vanno allo stadio. Il dato che emerge è che il servizio serve per l’intera Città, per i cittadini. Le notizie meteorologiche diventano fattore comune ed espandono il concetto di stadio come nuova centralità urbana.

L’Aeronautica Militare è leader mondiale nel settore della meteorologia ed è un punto di riferimento per tutti i cittadini italiani con la sua professionalità e il suo rigore”.

“L’Aeronautica Militare, da sempre al servizio della comunità, ha avviato una collaborazione con la Lega Pro, con la quale condivide i medesimi valori di lealtà, rispetto, spirito di servizio e senso della disciplina a fondamento delle rispettive attività – spiega il generale di Brigata e Rappresentante Permanente d’Italia presso l’Organizzazione Metereologica Mondiale Luca Baione-.

Tale collaborazione prevede la fornitura di previsioni del tempo oggettive, ad altissima risoluzione spaziale, sugli impianti sportivi sede delle competizioni calcistiche della Serie C”.

“Per questo, il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aerospaziale di Pratica di Mare elabora due volte al giorno previsioni di temperatura, temperatura percepita, venti e precipitazioni, fino a 72 ore con intervallo triorario in formato grafico, sui 60 stadi di serie C. Il servizio messo a disposizione dalla FA sarà di ausilio ai tifosi, ma soprattutto agli “addetti ai lavori”, i quali potranno conoscere con precisione, fino a 3 giorni di anticipo, le condizioni meteo sui siti di interesse, fornendo quindi un ulteriore supporto decisionale per l’ottimale gestione dell’evento in concomitanza di possibili fenomeni avversi. Inoltre in considerazione del fatto che il servizio è offerto tutti i giorni, sarà possibile usare tali informazioni anche per pianificare allenamenti e attività connesse. Dal canto suo, la Lega Pro si è impegnata presso le Società affiliate affinché l’Aeronautica Militare possa fruire di strutture ed impianti in uso ai club di Serie C, per lo svolgimento di attività sportive e/o di rappresentanza”, conclude Baione

“Siamo stati lieti di presentare nella Biblioteca Rendella di Monopoli questo progetto innovativo che vede coinvolti l’Aeronautica Militare e la Lega Pro -afferma il sindaco di Monopoli, Angelo Annese-. Un servizio che consentirà alle società di calcio e ai tifosi che vogliono assistere alla gara di conoscere in anticipo le condizioni meteo sul campo di calcio. La Città di Monopoli insieme alla sua squadra di calcio SS Monopoli 1966 è uno dei comuni coinvolti che si avvarrà della professionalità del Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aerospaziale di Pratica di Mare per previsioni puntuali sui match che si svolgeranno allo stadio Vito Simone Veneziani”.

"Nella 'Giornata Mondiale della Gentilezza' è doveroso, prima di tutto, da parte mia e dei Presidenti Lopez e Rossiello, ringraziare il sindaco di Monopoli e l’amministrazione comunale; in secondo piano ringrazio il presidente Dr Francesco Ghirelli per la loro presenza e per la professionalità dimostrata nell’organizzazione di questo prestigioso evento. Saluto il comandante dell’Aereonautica Militare per il grande contributo che offre a tutte le 60 società di serie C informando sulle condizioni meteo nelle città in cui si svolgono gli incontri. Ringrazio, inoltre, i rappresentanti della Coldiretti per il prezioso apporto. Per la nostra società e per la città di Monopoli è un momento molto importante in quanto consideriamo il calcio un collettore per la valorizzazione del territorio e di comunicazione sociale", conclude Paolo Tavano vice-presidente dell’S.S. Monopoli 1966.