Calcio: presidente Atletico Madrid, 'Simeone al Psg è una notizia completamente falsa'

Manchester, 15 mar. -(Adnkronos) – "Avete sempre qualcosa di cui parlare, altrimenti sareste a casa. Avete sempre qualcosa da raccontare, anche se è una notizia completamente falsa". Il presidente dell'Atletico Madrid Enrique Cerezo smentisce categoricamente l'addio del tecnico Diego Pablo Simeone per andare sulla panchina del Paris Saint Germain.

"Simeone ha una partita molto importante da preparare, questo è ciò che conta per lui e per noi adesso", aggiunge Cerezo nell'immediata vigilia del match con il Manchester United a Old Trafford, ritorno degli ottavi di finale di Champions League.