Calcio: presidente Bayern, 'fair play finanziario buona idea ma così non funziona'

Roma, 16 ago. – (Adnkronos) – "Il fair play finanziario è stato una buona idea, ma le eccezioni sono state fatte troppo rapidamente. Il lavoro deve essere svolto in modo più rigoroso e devono essere apportati miglioramenti". Così il presidente del Bayern Monaco, Herbert Hainer, in merito al fair play finanziario, nel corso di un'intervista a 'Kicker'.

"Per una concorrenza leale servono regole valide con conseguenze evidenti. Troppo spesso in passato i tentativi di sanzione venivano rivisti o attenuati. Non funziona così", aggiunge Hainer.