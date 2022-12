Calcio: presidente Federcalcio Brasile, 'decido io nuovo ct, nessuno dirigente autorizzato a parlare'

San Paolo, 13 dic. - (Adnkronos) - "Non parlo di questo argomento nemmeno con la mia famiglia. Deciderò io il nome e per questo nessun dirigente federale è autorizzato a parlare del futuro della Seleçao. Chi lo fa, sta dicendo il falso". Lo dice il presidente della Fed...

San Paolo, 13 dic.

– (Adnkronos) – "Non parlo di questo argomento nemmeno con la mia famiglia. Deciderò io il nome e per questo nessun dirigente federale è autorizzato a parlare del futuro della Seleçao. Chi lo fa, sta dicendo il falso". Lo dice il presidente della Federcalcio brasiliana (Cbf) Ednaldo Rodrigues in merito alla scelta del prossimo ct e del prossimo direttore tecnico che dovranno prendere il posto di Tite e Juninho Paulista. Fra le varie ipotesi per la panchina c'è anche il nome di Carlo Ancellotti, ora al Real Madrid.