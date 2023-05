Calcio: presidente federcalcio Brasile, 'prossimo ct? Ancelotti è il nostro favorito'

Rio de Janeiro, 4 mag. -(Adnkronos) - La Federcalcio brasiliana esce allo scoperto. Intervistato da BeIN Sports, il presidente Ednaldo Rodrigues ha parlato così dell'interesse nei confronti di Carlo Ancelotti per il ruolo di commissario tecnico: "Non sto dicendo che Ancelotti ha un&...

Rio de Janeiro, 4 mag. -(Adnkronos) – La Federcalcio brasiliana esce allo scoperto. Intervistato da BeIN Sports, il presidente Ednaldo Rodrigues ha parlato così dell'interesse nei confronti di Carlo Ancelotti per il ruolo di commissario tecnico: "Non sto dicendo che Ancelotti ha un'offerta da parte nostra, ma stiamo verificando se vuole venire qui. Abbiamo un piano A e lo dico sinceramente per la prima volta. È inutile nasconderlo, Ancelotti è il nostro favorito".