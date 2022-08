Torino, 18 ago. – (Adnkronos) – Procede bene il recupero di Paul Pogba, che dopo un consulto medico a Lione ha deciso di seguire la terapia conservativa e non operarsi a seguito dell'infortunio al menisco riportato nel precampionato. Il centrocampista della Juventus lavora in piscina e in palestra e al momento non ha dolore.

La settimana prossima riprenderà gradualmente a lavorare sul campo.