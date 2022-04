Napoli, 14 apr. – (Adnkronos) – Dopo la Juventus anche il Napoli si è difeso dalle accuse della Procura Figc davanti al Tribunale federale. Il legale Mattia Grassani è intervenuto in udienza per difendere l'operato della società: "Osimhen non è stato sopravvalutato rispetto al suo reale valore di mercato, di 72 milioni, come sostiene la Procura federale, casomai è stato pagato troppo poco visto che dopo 45 partite giocate vale di gran lunga più di 100 milioni".