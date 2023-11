Calcio: Procura Barcellona chiede 9 anni di carcere per Dani Alves per violenza sessuale

Calcio: Procura Barcellona chiede 9 anni di carcere per Dani Alves per violen...

Barcellona, 23 nov. -(Adnkronos) – Nove anni di carcere. E' quanto ha chiesto la Procura di Barcellona per l'ex giocatore di Juventus, Siviglia, Barcellona e Psg, Dani Alves, arrestato lo scorso gennaio con l'accusa di violenza sessuale su una ragazza di 23 anni, che sarebbe avvenuta la sera del 30 dicembre del 2022 in una sala riservata della discoteca 'Sutton' di Barcellona. Chiesto al 40enne brasiliano anche un risarcimento di 150.000 euro in favore della presunta vittima.