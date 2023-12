Calcio: Procura Figc apre procedimento per dichiarazioni Thiago Motta post Lecce

Roma, 4 dic. – (Adnkronos) – La Procura della Figc ha aperto un procedimento nei confronti dell'allenatore del Bologna Thiago Motta per le sue dichiarazioni rilasciate dopo il match di ieri a Lecce, pareggiato 1-1 con un rigore al 10' di recupero in favore dei giallorossi. Il tecnico italobrasiliano si è sfogato ai microfoni con queste parole: "La partita era già finita e noi abbiamo lasciato un'altra volta la possibilità a Nasca e al Var di combinarne una delle loro. Mi sorprende Doveri, non mi sorprende, invece, Nasca al Var".