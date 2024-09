Calcio: procura Milano, 'procedimento di prevenzione per Inter e Milan...

Calcio: procura Milano, 'procedimento di prevenzione per Inter e Milan...

Milano, 30 set. (Adnkronos) - La procura di Milano, nell'indagine che ha portato a smantellare i direttivi delle curve di Inter e Milan, ha avviato anche un "procedimento di prevenzione" nei confronti di Inter e Milan, società non indagate, che dovranno dimostrare di non avere ...

Milano, 30 set. (Adnkronos) – La procura di Milano, nell'indagine che ha portato a smantellare i direttivi delle curve di Inter e Milan, ha avviato anche un "procedimento di prevenzione" nei confronti di Inter e Milan, società non indagate, che dovranno dimostrare di non avere legami di sudditanza con il mondo ultrà. In caso contrario si potrebbe arrivare, davanti alla Sezione misure di prevenzione del Tribunale, a un provvedimento di amministrazione giudiziaria.