Calcio: procura Milano si coordina con Torino dopo denunce a Corona

Milano, 31 ott. (Adnkronos) – La procura di Milano si coordina con quella torinese per investigare, senza sovrapposizioni, su Fabrizio Corona, indagato per diffamazione nel capoluogo lombardo e sentito come testimone nell'inchiesta piemontese sul calcioscommesse. L'uomo che da settimane sta dettando, su social e con ospitate in tv, i tempi di presunte rivelazioni sull'indagine risulta indagato, insieme ad Antonio Ricci e Valerio Staffelli, rispettivamente direttore e inviato di Striscia la notizia, per diffamazione a mezzo stampa dopo le denunce del laziale Nicolò Casale e dell'attaccante della Roma Stephan El Shaarawy tirati in ballo nella vicenda.

Nel fascicolo della procura di Milano nelle mani del procuratore Marcello Viola, dell'aggiunto Letizia Mannella e del pm Pasquale Addesso oltre alle denunce dei due giocatori, che tramite i legali chiedono anche di investigare su possibili calunni e rivelazioni del segreto d'ufficio per quanto dichiarato da Corona ai poliziotti di Torino, finirà quanto dichiarato dall'ex fotografo dei vip in questura. Non risulta ancora nessuna iscrizione per il sito di notizie Dillinger, su cui sono in corso indagini per l'identificazione di eventuali responsabili, chiamato in causa dalle difese dei due calciatori che hanno sporto denuncia.