Calcio: procura nazionale spagnola apre procedimento contro Rubiales

Madrid, 28 ago. – (Adnkronos) – La Procura del Tribunale Nazionale spagnolo apre un procedimento contro Luis Rubiales per un possibile reato di violenza sessuale, a seguito del bacio sulla bocca, non consensuale, dato a Jenni Hermoso nel corso della cerimonia di premiazione del mondiali vinto dalla Spagna per 1-0 sull'Inghilterra 8 giorni fa. La denuncia è stata presentata da Miguel Galan, presidente del Centro Nazionale di Formazione Allenatori di Calcio (Cenafe), davanti alla Procura di Madrid, che ha rinviato il procedimento penale presso il Tribunale Nazionale, come è consuetudine nei casi che si verificano tra cittadini spagnoli fuori del territorio nazionale.