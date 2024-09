Calcio: procuratore Milano, 'patto non belligeranza tra curve per massimizzare profitti'

Calcio: procuratore Milano, 'patto non belligeranza tra curve per massim...

Milano, 30 set. (Adnkronos) – L'inchiesta odierna della procura di Milano che ha permesso con 19 arresti di smantellare i direttivi delle curve di Milan e Inter è la conclusione di una serie di filoni investigativi che parte dal 2018 e arriva fino all'omicidio di Antonio Bellocco del 4 settembre scorso.

Ad alcuni esponenti della curva nerazzurra viene contestata l'associazione per delinquere e la vicinanza ad alcune cosche calabresi tra cui i Bellocco, mentre al direttivo del Milan viene imputata una serie di tentativi di accordi con ambienti vicini a criminalità organizzata e "forme di violenza di straordinaria gravità" spiega il procuratore capo Marcello Viola.

Tra le curve c'è "un patto di non belligeranza per massimizzare i profitti illeciti. Lo scopo dell'azione è per mere ragioni di facciale legata al tifo sportivo: dalle intercettazioni emerge come l'attività mirasse invece al massimo profitto" conclude Viola.