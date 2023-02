Calcio: Psg, dopo Mbappé si ferma anche Messi, a rischio il match di Champions con il Bayern

Parigi, 9 feb.

– (Adnkronos) – Duro colpo per il Paris Saint-Germain. Lionel Messi si è infortunato durante la partita di Coppa di Francia persa ieri contro l'Olympique Marsiglia al Velodrome. Il 35enne fuoriclasse argentino ha accusato un problema ai muscoli posteriori della coscia e salterà la trasferta di sabato contro il Monaco. Messi rischia anche di non esserci per il match di andata degli ottavi di Champions contro il Bayern Monaco, in programma martedì prossimo dove i parigini dovranno già fare a meno di Kylian Mbappé.