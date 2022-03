Calcio: Psg, Mbappé acciaccato ma convocato per match Champions con il Real Madrid

Parigi, 8 mar. – (Adnkronos) – C'è anche Kylian Mbappé nella lista dei convocati del Paris Saint Germain per la sfida di Champions League con il Real Madrid, in programma domani sera alle 21. Il 23enne attaccante francese ha ricevuto un colpo al piede in allenamento e si sta sottoponendo alla cure di rito, gli esami clinici svolti hanno dato un esito rassicurante ed il giocatore effettuerà nuovi esami nel corso della giornata odierna.

A Madrid ci sarà anche Sergio Ramos: il difensore non fa parte dei convocati, ma seguirà la squadra per tornare in quella che per tantissimi anni è stata la sua casa. Questo l'elenco completo. Portieri: Navas, Donnarumma, Letellier; difensori: Hakimi, Kimbembe, Marquinhos, Dagba, Diallo, Kehrer, Nuno Mendes; centrocampisti: Verratti, Paredes, Pereira, Wijnaldum, Draxler, Gueye, Dina-Ebimbe, Simons, Michut; attaccanti: Mbappé, Icardi, Neymar, Di Maria, Messi.