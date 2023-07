Calcio: Psg, Mbappè convocato per prima amichevole da Luis Enrique

Parigi, 20 lug. (Adnkronos) – Tra i 27 giocatori scelti da Luis Enrique per l'amichevole pre-campionato tra Paris Saint-Germain e Le Havre al Campus Psg di domani alle 17:00, c'è anche l'attaccante Kylian Mbappè il cui futturo nel club parigino resta ancora incerto, col Psg pronto a metterlo sul mercato se non rinnoverà visto il rischio di perderlo a zero fra un anno. Nella lista anche i nuovi arrivati Marco Asensio e Milan Skriniar mentre non è ancora pronto Neymar. Convocato anche Renato Sachez nel mirino della Roma e Keylor Navas sotto la lente dell'Inter per sostituire Onana passato al ManUtd.