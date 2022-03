Calcio: Psg, Mbappé in dubbio per il match di Champions con il Real Madrid

Parigi, 7 mar. – (Adnkronos) – Brutte notizie in casa Paris Saint Germain: la presenza di Kylian Mbappé nella partita di mercoledì contro il Real Madrid è a rischio. L'attaccante, infatti, come comunicato dal club francese, ha subìto una botta al piede sinistro durante l'allenamento di lunedì che non gli ha consentito di terminare la sessione insieme ai suoi compagni.

Si temeva una frattura, ma i primi esami hanno escluso tale ipotesi. Il francese rimane comunque in dubbio per il ritorno degli ottavi di Champions League con il club di Al-Khelaifi che farà un nuovo punto sulle sue condizioni nelle prossime 24 ore.