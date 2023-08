Calcio: Psg, 'Mbappé reintegrato in squadra' (2)

(Adnkronos) – Nei prossimi giorni gli agenti di Mbappé dovrebbero tornare a parlare con il presidente del Psg Nasser Al-Khelaifi e aprire ad un rinnovo di contratto che non sembra più così impossibile, considerato anche l'evoluzione del mercato dei parigini che, a differenza della passata stagione, sono riusciti a costruire una squadra certamente più congeniale alle volontà del francese, che l'anno scorso si era sentito tradito rispetto alle promesse fatte dalla società nei colloqui pre-rinnovo, poi appunto saltato. Un chiaro esempio in questo senso è stato l'arrivo a Parigi di Dembélé, grandissimo amico di Mbappé, che ieri era in tribuna proprio insieme al numero 9 della nazionale francese.