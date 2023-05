Calcio: Psg, Messi torna ad allenarsi dopo la sospensione

Roma, 8 mag. (Adnkronos) - Leo Messi è tornato ad allenarsi con il Psg, per la prima volta dopo la sospensione da parte del club parigino a causa di un viaggio non autorizzato in Arabia Saudita. Il campione del mondo ha lavorato insieme alla squadra, che ieri con la vittoria in trasferta con ...

Roma, 8 mag. (Adnkronos) – Leo Messi è tornato ad allenarsi con il Psg, per la prima volta dopo la sospensione da parte del club parigino a causa di un viaggio non autorizzato in Arabia Saudita. Il campione del mondo ha lavorato insieme alla squadra, che ieri con la vittoria in trasferta con il Troyes si è avvicinata alla vittoria della Ligue1. Ad annunciare il ritorno di Messi in gruppo è stato lo stesso Psg attraverso i propri canali social.