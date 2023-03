Calcio: Psg, Neymar non ci sarà contro il Bayern nel ritorno degli ottavi di Champions

Parigi, 3 mar. - (Adnkronos) - Il Paris Saint Germain dovrà fare a meno di Neymar nel ritorno degli ottavi di Champions League contro il Bayern Monaco. Come annunciato dall'allenatore dei parigini, Christophe Galtier, l'attaccante brasiliano non ha ancora recuperato dall'infort...

Parigi, 3 mar. – (Adnkronos) – Il Paris Saint Germain dovrà fare a meno di Neymar nel ritorno degli ottavi di Champions League contro il Bayern Monaco. Come annunciato dall'allenatore dei parigini, Christophe Galtier, l'attaccante brasiliano non ha ancora recuperato dall'infortunio alla caviglia destra rimediato nel match contro il Lille. "Nelle prossime due partite non avremo Ney a disposizione", ha spiegato Galtier in conferenza alla vigilia della partita contro il Nantes.

Il Psg, attraverso una nota, ha informato che Neymar continua la sua riabilitazione e lunedì verrà fatto un punto per chiarire l'evoluzione. Una defezione importante per il Psg che a Monaco di Baviera cercherà di ribaltare il ko per 1-0 dell'andata al Parco dei Principi. Neymar in stagione ha giocato 29 partite, impreziosite da 18 gol e 17 assist. "Non è un'assenza banale – ha aggiunto Galtier – Senza di lui giocheremo con due attaccanti e tre centrocampisti, per noi questo forfait è pesante".