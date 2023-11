Calcio: qualificazioni Euro 2024, le formazioni ufficiali di Italia-Macedonia del Nord

Roma, 17 nov. - (Adnkronos) - Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Italia-Macedonia del Nord, match valido per il gruppo C di qualificazione agli Europei del 2024, che si giocherà alle 20.45 allo stadio Olimpico di Roma. Spalletti sceglie l'attacco leggero composto da Berardi...

Roma, 17 nov. – (Adnkronos) – Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Italia-Macedonia del Nord, match valido per il gruppo C di qualificazione agli Europei del 2024, che si giocherà alle 20.45 allo stadio Olimpico di Roma. Spalletti sceglie l'attacco leggero composto da Berardi, Raspadori e Chiesa. In cabina di regia c'è Jorginho. Dall'altra parte il ct Milevski si affida a Miovski unica punta. Questi gli 11 iniziali:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Darmian, Gatti, Acerbi, Dimarco; Barella, Jorginho, Bonaventura; Berardi, Raspadori, Chiesa. Ct. Spalletti.

MACEDONIA DEL NORD (4-2-3-1): Dimitrievski; Manev, Serafimov, Musliu, Dimoski; Elezi, Ademi; Alioski, Bardhi, Elmas; Miovski. Ct. Milevski.