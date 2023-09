Calcio: qualificazioni europee, per bookie riscatto Italia contro l'Ucraina

Milano, 11 set. - (Adnkronos) - Messa da parte la delusione per l’esordio in Macedonia, per Luciano Spalletti è arrivato il giorno dell’esordio casalingo da commissario tecnico della Nazionale. Succederà martedì sera, in uno stadio – San Siro – che l&rsqu...

Milano, 11 set. – (Adnkronos) – Messa da parte la delusione per l’esordio in Macedonia, per Luciano Spalletti è arrivato il giorno dell’esordio casalingo da commissario tecnico della Nazionale. Succederà martedì sera, in uno stadio – San Siro – che l’allenatore toscano conosce bene, avendo guidato l’Inter. La partita di Milano è delicatissima: la classifica del Gruppo C di qualificazione all’Europeo (Italia terza a -3 dall’Ucraina, anche se con una partita in meno) non permette ulteriori errori e il match contro l’Ucraina, seconda alle spalle dell’Inghilterra, assume i connotati di un vero e proprio spareggio.

Le quote Snai, in ogni caso, sono dalla parte dell’Italia: il segno "1" paga 1,47, con il pareggio a 4,25 e la vittoria dell’Ucraina di Rebrov che si gioca a 7,00. Equilibrio tra Under (1,80) e Over (1,90), mentre il No Goal a 1,70 è avanti sul Goal a 2,05. A segnare il primo gol dell’era Spalletti in Nazionale è stato Ciro Immobile. L’attaccante della Lazio e capitano dell’Italia anche a San Siro è il principale indiziato per segnare all’Ucraina, a 2,25; alle spalle di Immobile ci sono Retegui (2,50), Raspadori (3,00), Gnonto (3,50) e Orsolini, quest’ultimo convocato per le defezioni di Chiesa e Politano. Una rete dell’attaccante del Bologna vale 3,75. I risultati delle ultime partite hanno alzato la quota per il primo posto nel girone dell’Italia, ora fissata a 8,00. Domina sempre l’Inghilterra a 1,10, con l’Ucraina a 15.