Calcio: qualificazioni Europeo Under 21, San Marino-Italia 0-7

Serravalle, 16 nov. – (Adnkronos) – Netta vittoria per 7-0 dell'Italia Under 21 sui pari età di San Marino in un match delle qualificazioni all'Europeo del 2025, disputato al San Marino Stadium di Serravalle. Per gli azzurrini in gol Pirola al 5', Gnonto autore di una doppietta al 31' e al 39', Volpato al 46', Fabbian al 53', Esposito su rigore al 62' e Bianco all'83'. Gli azzurri balzano al comando del gruppo A con 10 punti in 4 partite, uno in più dell'Irlanda che gli azzurri affronteranno martedì in trasferta.