Calcio: qualificazioni mondiali, doppio Messi e l'Argentina vince 2-0 in Perù

Lima, 18 ott. – (Adnkronos) – L'Argentina vince 2-0 in trasferta contro il Perù in un match delle qualificazioni sudamericane al mondiale 2026. Allo stadio 'Nacional' di Lima i campioni del mondo in carica chiudono la pratica nel primo tempo grazie alla doppietta di Lionel Messi, a segno al 32' e al 42'. Nelle altre partite del girone sudamericano vittoria del Venezuela per 3-0 in casa sul Cile, pari per 0-0 tra Ecuador e Colombia, e vittoria per 1-0 del Paraguay sulla Bolivia. Questa la classifica: Argentina 12, Brasile, Uruguay e Venezuela 7, Colombia 6, Ecuador, Cile, Paraguay 4, Perù 1, Bolivia 0.