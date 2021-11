Roma, 12 nov. – (Adnkronos) – Termina sul punteggio di 1-1 il primo tempo di Italia-Svizzera, match valido per il gruppo C delle qualificazioni al mondiale di Qatar 2022, in corso di svolgimento allo stadio Olimpico di Roma. Al vantaggio degli elvetici con Widmer all'11 replica Di Lorenzo al 36'.