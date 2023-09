Calcio: qualificazioni mondiali, Marquinos al 90' regala la vittoria al Brasile in Perù

Lima, 13 set. - (Adnkronos) - Seconda vittoria su due partite per il Brasile nelle qualificazioni sudamericane per la Coppa del Mondo 2026. A Lima contro il Perù a regalare il successo è il gol di testa del difensore del Psg Marquinhos al 90'. L'ex giocatore della Roma va a s...

Lima, 13 set. – (Adnkronos) – Seconda vittoria su due partite per il Brasile nelle qualificazioni sudamericane per la Coppa del Mondo 2026. A Lima contro il Perù a regalare il successo è il gol di testa del difensore del Psg Marquinhos al 90'. L'ex giocatore della Roma va a segno su un calcio d'angolo battuto da Neymar. Nelle altre sfide delle qualificazioni il Venezuela ha battuto il Paraguay 1-0 in casa grazie al rigore nei minuti di recupero di Salomon Rondon. L'Ecuador supera 2-1 l'Uruguay con una doppietta di Fernando Torres (a segno nel recupero del primo tempo e al 61') che rimonta il gol di Agustin Canobbio al 38'.