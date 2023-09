Calcio: qualificazioni mondiali, tris dell'Argentina in Bolivia, in gol anche Nico Gonzalez

Calcio: qualificazioni mondiali, tris dell'Argentina in Bolivia, in gol ...

La Paz, 13 set. – (Adnkronos) – Senza Leo Messi ci pensa Angel Di Maria a trascinare l'Argentina. L'ex juventino, con due assist, guida l'albiceleste alla vittoria in Bolivia, permettendo alla Seleccion di restare a punteggio pieno dopo le prime due partite di qualificazione al prossimo Mondiale. Come sempre temuta quando gioca in casa, in altura, la Bolivia si scioglie nel primo tempo, dando una mano agli argentini con il rosso che Roberto Fernandez si becca al 38'. Poco prima al 31' Enzo Fernandez aveva sbloccato il match. Al 42' Nicolas Tagliafico e all'83' l'attaccante della Fiorentina Nico Gonzalez fissano il punteggio sul 3-0 finale.