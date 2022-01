Calcio: qualificazioni mondiali, vittorie per Perù e Venezuela

Roma, 29 gen. – (Adnkronos) – Vittorie per Perù e Venezuela nelle ultime due partite del quindicesimo turno delle qualificazioni sudamericane al Mondiale. La nazionale di Lapadula si è imposta in Colombia per 1-0 grazie a un gol di Flores al 40' della ripresa mentre il Venezuala ha travolto per 4-1 in casa la Bolivia grazie alla tripletta di uno scatenato Rondono e alla rete di Machis.

Gol della bandiera firmato invece da Miranda. Nella classifica guida il Brasile con 36 punti, davanti all'Argentina con 32 entrambe le nazionali sono già qualificate per il Qatar. Terzo posto per l'Ecuador a 24, seguito da Perù 20, Uruguay (19), Colombia 17, Cile 16, Bolivia 15, Paraguay 13, Venezuela 10.