Calcio: quote, per scudetto sorpasso Inter su Milan

Roma, 5 apr. (Adnkronos) – La trentunesima giornata di Serie A ha sorriso a Simone Inzaghi e Luciano Spalletti capaci di conquistare due fondamentali vittorie esterne, avvicinandosi ai rossoneri fermati a sorpresa sul pari interno dal Bologna. Nonostante la formazione di Pioli sia ancora capolista in solitario, con un punto di vantaggio sul Napoli e 4 sui cugini nerazzurri, ancora in attesa del recupero proprio contro il Bologna, per gli esperti di Snai, come riporta Agipronews, l’Inter torna a recitare i panni della favorita per lo scudetto in quota a 2,25 contro il 2,75 del Milan, con il Napoli leggermente attardato a 3.

Nulla da fare invece per la Juventus dopo la sconfitta nel derby d’Italia, un’occasione mancata soprattutto alla luce del risultato nel posticipo di San Siro: un’eventuale rimonta dei bianconeri è ora fissata a 20 volte la posta.