Calcio: Rabiot, 'con Allegri feeling da subito, del rinnovo ne parleremo più avanti'

Torino, 22 nov. – (Adnkronos) – "Avevo incontrato Allegri la stagione prima di arrivare alla Juve ed è lui che mi ha voluto qui, ma quando ho firmato, lui è andato via. Quando ci siamo ritrovati c'è stato feeling fin da subito. Venivo da sei mesi senza giocare, avevo ricevuto delle critiche e dovevo ancora adattarmi, ma sono cresciuto molto. Conosco la mentalità del mister, so cosa vuole da noi e il suo approccio vincente che condivido. Abbiamo parlato tanto durane la stagione e mi manda spesso anche dei messaggi, anche in vacanza! Quando il mister negli ultimi minuti si arrabbia non possiamo non vederlo dal campo, ma anche questo aspetto di Allegri è positivo: vive le partite appieno e vuole rimanere in partita fino alla fine. Sono contento di portare la fascia di capitano soprattutto pensando alla storia di questo club. Parleremo del rinnovo più avanti". Così il centrocampista della Juventus Adrien Rabiot a 'Dazn Heroes'.

"Lo scudetto è una cosa a parte -aggiunge il 28enne francese-. Allegri ha la mentalità vincente e la applica in ogni partita e ogni giorno, non solo in ottica scudetto. Per lo scudetto vedremo cosa succederà, ma è la mentalità di voler vincere ogni partita a renderlo un grande allenatore. Il mio sogno? Se dovessi scegliere tra Champions League, Mondiale ed Europeo sceglierei la Champions League perché credo che sia la competizione più difficile da vincere".

Rabiot parla poi dei suoi idoli da ragazzo. "Il mio idolo è Steven Gerrard, un giocatore box to box in grado di fare un gol da 30mt con il tiro e poi andare in scivolata per difendere la sua porta. Un giocatore già moderno. Mentre tra i francesi che sono stati alla Juve cito sicuramente Zidane, ma anche Deschamps".