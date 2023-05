Calcio: Radrizzani, 'fiero di ridare speranza a tifosi Samp, ora c'è da lavorare'

Genova, 31 mag. – (Adnkronos) – "Sono fiero di poter ridare speranza alla tifoseria che ha sofferto tanto. Adesso c’è da lavorare. Bisogna essere realisti la situazione societaria non è semplice". Così il nuovo proprietario della Sampdoria, insieme a Matteo Manfredi, Andrea Radrizzani, nel corso di un'intervista al Secolo XIX. "Nelle prossime ore non verrò a Genova -prosegue Radrizzani-. Ho bisogno di concentrarmi qualche giorno per lavorare sul futuro in un ambiente che non rischi di influenzarmi. Poi certamente verrò a Genova, non vedo l’ora, per incontrare la tifoseria e il management".