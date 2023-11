Calcio: Rafaela Pimenta, ‘trattare giocatore come asset è una offesa, dare importanza a persona’

Roma, 22 nov. (Adnkronos) – “La prima domanda che facciamo in una trattativa è: ne hai bisogno e quanto? Vedo tanta importanza al valore, alle statistiche e ai dati ma sarà sempre punto di riferimento il bisogno e alla persona. Sono due elementi che non sono misurabili con le statistiche. E’ utile avere un valore di riferimento, si capisce la tendenza del mercato in una situazione normale, ma poi serve anche per giocarci, sapere se è troppo o poco. Poi non solo l’urgenza è un elemento ma anche la persona, la variabile umana, anche se i dati possono aiutare a capire”. Lo ha detto la famosa procuratrice sportiva Rafaela Pimenta al Social Football Summit. “Se i giocatori guardano le classifiche di chi vale di più? Non ne ho mai conosciuto uno. Facciamo noi il prezzo del giocatore? Trovo interessante parlare di giocatori come asset ma lo vedo come una offesa per il giocatore. Per me è una persona, un amico, trattarlo come asset per me non va bene dal mio punto di vista, è un passo che fa il giocatore verso il sistema. I giocatori ad oggi lo accettano”, ha aggiunto la Pimenta.