Calcio: Ranieri, 'soddisfatto della prestazione, non capisco perché sia intervenuto il Var'

Roma, 2 dic. – (Adnkronos) – “Sono soddisfatto della prova dei ragazzi, non capisco però perché il Var sia intervenuto sull'espulsione di Makoumbou. L'arbitro ha fischiato, non entro nel merito del giusto o non giusto, il Var non deve entrare assolutamente". Così l'allenatore del Cagliari Claudio Ranieri, al microfono di Dazn, dopo il ko per 1-0 all'Olimpico con la Lazio. "Sono comunque contento della prestazione, avevo chiesto di tenere fino alla fine per poi provare il tutto per tutto negli ultimi 10 minuti. Peccato che usciamo con zero punti", aggiunge Ranieri.