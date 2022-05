Calcio: Raspadori, 'con il Milan faremo le cose con impegno e serietà'

Reggio Emilia, 17 mag. -(Adnkronos) – "Io credo che non ci sia niente di diverso da fare. Come sempre faremo le cose con impegno e serietà". Così l'attaccante del Sassuolo Giacomo Raspadori a 5 giorni dal match con il Milan al Mapei Stadium che in caso di vittoria o pareggio consegnerà ai rossoneri lo scudetto 2021-2022.

"Credo che la serenità di affrontare le cose pensando solo a noi ci abbia portato a fare quello che abbiamo fatto quest'anno. Io penso che non ci debba essere niente di diverso rispetto a quello fatto fino ad oggi", aggiunge Raspadori a margine del convegno 'Un anno di Generazione S – Per diventare grandi ci vuole passione', al Mapei Stadium di Reggio Emilia.