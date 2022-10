Calcio: Real Madrid, maglia celebrativa per Benzema pallone d'oro

Madrid, 18 ott. – (Adnkronos) – Dettagli in oro sulla classica camiseta blanca: il Real lancia una maglia celebrativa e "interattiva" in edizione limitata per celebrare il successo del Pallone d'Oro da parte di Karim Benzema. La maglia, in edizione speciale, sarà acquistabile solo per un periodo di tempo limitato negli store ufficiali del club madrileno, sul sito della società e in alcuni negozi Adidas selezionati.

Un dettaglio la rende speciale: il nome e il numero 9 sono in oro, con il numero che è addirittura decorato al suo interno con alcune immagini di Benzema Inoltre, con la tecnologia Smart Scan, è possibile scansionare la stampa sul retro della maglia per accedere ai contenuti digitali pensati appositamente per celebrare Karim the Dream. Ma non è tutto: lo sponsor tecnico ha ideato infatti un cortometraggio, intitolato "Hand of Gold", in cui la caratteristica fasciatura che Benzema porta alla mano da bianca diventa dorata.