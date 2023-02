Calcio: Renzi, 'all'estero vivono con diritti televisivi non con emendamenti Lotito'

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "Questo Governo ha tolto 890 milioni di euro dal bilancio dello Stato per darli alle società di Serie A nello stesso atto in cui faceva aumentare la benzina ma nessuno ha detto niente. Anche perché quasi tutti gli editori di questo Paese hanno una squadr...

Roma, 7 feb.

(Adnkronos) – "Questo Governo ha tolto 890 milioni di euro dal bilancio dello Stato per darli alle società di Serie A nello stesso atto in cui faceva aumentare la benzina ma nessuno ha detto niente. Anche perché quasi tutti gli editori di questo Paese hanno una squadra di calcio e quindi nessuno fiata. Nel frattempo il calcio italiano perde posizioni rispetto a quello inglese e non solo a quello inglese e i migliori giocatori se ne vanno nei campionati dove gli stipendi si pagano grazie ai diritti televisivi e non grazie agli emendamenti del senatore Lotito.

Ma quasi nessuno ha il coraggio di dirlo. Fortunatamente noi siamo quelli del quasi". Lo scrive Matteo Renzi nella Enews.