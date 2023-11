Calcio: Renzi, 'arabi interessati alla Fiorentina? Polemica inutile contro di me'

Roma, 13 nov. – (Adnkronos) – "Io presidente della Fiorentina? No no, spero solo di vedere un nuovo scudetto della Fiorentina che prima o poi accadrà e sarà un momento bellissimo per tutta Firenze". Lo dice l'ex presidente del Consiglio e leader di Italia Viva, Matteo Renzi, al microfono de 'La Politica nel Pallone' su Gr Parlamento. "Il fondo Pif interessato alla Fiorentina? Una polemica inutile contro di me -aggiunge Renzi-, sono già proprietari del Newcastle e inoltre stanno puntando ad investire nel loro territorio portando grandi giocatori nel campionato saudita. Anzi, penso che se l'Europa non si darà una mossa la Champions da qui a dieci anni rischia di diventare una Serie B. Mondiali in Arabia Saudita? L'Arabia sta facendo dei passi in avanti e anche nel calcio, vedremo se e come si giocheranno ma mancano 10 anni e credo sia prematuro. Ma prima io vorrei rivedere l'Italia ai Mondiali nel 2026 in America". "La Nazionale? Faccio un grande in bocca al lupo a Luciano Spalletti, sono convinto che sotto la sua guida riusciremo ad andare agli Europei e a divertirci", conclude l'ex Premier.