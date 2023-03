Calcio: Retegui, 'triste per la sconfitta ma orgoglioso per l'esord...

Napoli, 23 mar. – (Adnkronos) – "Sono triste per la sconfitta, ma sono molto orgoglioso e felice di aver debuttato con questa maglia. Speravo in una vittoria, ma ora dobbiamo continuare a lavorare per provare a vincere domenica". Lo dice Mateo Retegui dopo la sconfitta per 2-1 contro l'Inghilterra nelle qualificazioni di Euro 2024. "Sono stato accolto bene, mi hanno trattato con confidenza e mi dispiace non aver vinto per rendere felice la gente. Bisogna lavorare. Il gol l'ho cercato nel primo tempo, poi nel secondo l'ho fatto e questo mi ha dato fiducia. Ma l'importante è che la squadra vinca la prossima partita", conclude il 23enne italoargentino ai microfoni di Rai Sport.