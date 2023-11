Calcio: Riad season Cup, a febbraio sarà di nuovo Messi contro CR7

Riad, 21 nov. - (Adnkronos) - A febbraio sarà di nuovo Lionel Messi contro Cristiano Ronaldo. Le due superstar del calcio degli ultimi vent'anni saranno di nuovo di fonte in occasione della Riad Season Cup in programma in Arabia Saudita, alla Kingdom Arena, nella prima settimana di febbr...

Riad, 21 nov. – (Adnkronos) – A febbraio sarà di nuovo Lionel Messi contro Cristiano Ronaldo. Le due superstar del calcio degli ultimi vent'anni saranno di nuovo di fonte in occasione della Riad Season Cup in programma in Arabia Saudita, alla Kingdom Arena, nella prima settimana di febbraio nel torneo che vedrà sfidarsi l'Inter Miami della 'pulce' insieme ai club sauditi dell'Al-Nassr (dove gioca CR7) e l'Al-Hilal. L'evento è stato ribattezzato 'The Last Dance', perché potrebbe essere l'ultima sfida tra i vincitori di ben 13 palloni d'oro: 8 l'argentino e 5 il portoghese.