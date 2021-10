Roma, 10 ott. – (Adnkronos) – Samuele Ricci ha lasciato il ritiro della Nazionale azzurra Under 21 per un risentimento muscolare e salterà la sfida di martedì degli azzurrini contro i pari età della Svezia. L'entità dell'infortunio del centrocampista dell'Empoli verrà valutato nelle prossime ore anche dallo staff medico del club toscano per capire se potrà giocare in campionato contro l’Atalanta domenica prossima.