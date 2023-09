Calcio: Riva, 'Buffon porta entusiasmo alla Nazionale'

Roma, 6 set. - (Adnkronos) - Nel ruolo di capo delegazione "lo vedo bene, per l’affetto che mi lega a lui, per il bene che gli voglio. Gigi porta entusiasmo nel clan della Nazionale". Gigi Riva promuove la scelta di Gigi Buffon come nuovo capo delegazione azzurro. "È una ...

Roma, 6 set. – (Adnkronos) – Nel ruolo di capo delegazione "lo vedo bene, per l’affetto che mi lega a lui, per il bene che gli voglio. Gigi porta entusiasmo nel clan della Nazionale". Gigi Riva promuove la scelta di Gigi Buffon come nuovo capo delegazione azzurro. "È una bellissima figura, quello di capodelegazione è un ruolo che gli calza a pennello -prosegue la leggenda del calcio italiano alla 'Gazzetta dello Sport'-. Gli sta proprio bene, è bello vederlo in divisa. Buffon è un personaggio che, dopo aver smesso di giocare e dopo una carriera straordinaria da calciatore, non poteva assolutamente uscire da questo che è il suo mondo".