Calcio: Riva, 'Spalletti scelta giusta, gli auguro il meglio'

Roma, 6 set. – (Adnkronos) – "Chiuderei il discorso Mancini. Ormai è andato e non se ne parla più. In questo momento conta soltanto il bene della squadra, dell’Italia a cui sono sempre legato. Spalletti non l’ho mai conosciuto di persona ma mi ha sempre fatto una bellissima impressione". Così Gigi Riva sul nuovo allenatore della Nazionale Luciano Spalletti. "Ha fatto benissimo con il Napoli vincendo lo scudetto e lo apprezzo in tutti i modi, come allenatore e come persona. Gli auguro il meglio. Penso sia davvero l’uomo giusto per guidare la squadra, ancora di più in un momento come questo", aggiunge il miglior cannoniere con la maglia azzurra di tutti i tempi alla 'Gazzetta dello Sport'.