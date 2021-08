Roma, 30 ago. – (Adnkronos) – La Roma ha annunciato di aver raggiunto l'accordo per la risoluzione consensuale del contratto di Javier Pastore. "L'argentino è arrivato nella Capitale nell’estate del 2018 e ha collezionato 37 presenze e 4 gol in giallorosso. Tutta l’AS Roma augura ad Javier le migliori fortune per il futuro", si legge nel comunicato ufficiale dei giallorossi.