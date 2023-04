Calcio: Roma, contro l'Atalanta Mourinho festeggia le cento panchine in giallorosso

Calcio: Roma, contro l'Atalanta Mourinho festeggia le cento panchine in ...

Calcio: Roma, contro l'Atalanta Mourinho festeggia le cento panchine in ...

Calcio: Roma, contro l'Atalanta Mourinho festeggia le cento panchine in ...

Bergamo, 24 apr. - (Adnkronos) - Una serata speciale per l'allenatore della Roma, José Mourinho, stasera al Gewiss Stadium di Bergamo. Il tecnico portoghese contro l'Atalanta ha infatti raggiunto le 100 panchine con la squadra giallorossa. I complimenti del club per lo 'special...

Bergamo, 24 apr. – (Adnkronos) – Una serata speciale per l'allenatore della Roma, José Mourinho, stasera al Gewiss Stadium di Bergamo. Il tecnico portoghese contro l'Atalanta ha infatti raggiunto le 100 panchine con la squadra giallorossa. I complimenti del club per lo 'special one' arrivano sui social dove la pagina ufficiale scrive: "Atalanta-Roma sarà la partita numero 100 sotto la guida di José Mourinho. Daje Mister, forza Roma!"