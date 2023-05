Calcio: Roma, Dybala e Spinazzola in campo con i compagni per la rifinitura

Roma, 30 mag. – (Adnkronos) – L'attaccante della Roma Paulo Dybala è regolarmente in campo con i compagni nell'allenamento di rifinitura alla vigilia della finale di Europa League contro il Siviglia in programma domani sera a Budapest. Presente anche Leonardo Spinazzola che ha recuperato dal problema muscolare accusato nella semifinale di ritorno a Leverkusen. Domani dovrebbe essere lui a partire dal 1' come quinto di sinistra.