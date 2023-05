Calcio: Roma, Dybala recuperato e partirà per Budapest

Roma, 29 mag. – (Adnkronos) – Non gioca una partita da titolare da un mese e mezzo, ma l'ultimo allenamento ha dissipati i dubbi. Paulo Dybala, secondo quanto riporta Sky Sport, ha recuperato e partirà per Budapest. Il dolore alla caviglia è ora finalmente superato e la sua presenza anche dalla panchina potrebbe comunque essere il valore aggiunto della finale. Esattamente come era stato determinante da subentrato per segnare il gol decisivo per evitare l'eliminazione contro il Feyenoord nei quarti di finale. L'ultimo allenamento ha confermato anche che il titolare in attacco sarà Abraham. Il centravanti cerca il riscatto in una stagione complicata. Rispetto ai 27 gol di un anno fa, è fermo a 9 reti, un terzo rispetto alla scorsa stagione, con una quota gol scesa a una rete ogni 344'.