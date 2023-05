Calcio: Roma, Dybala, Smalling ed El Shaarawy in gruppo

Roma, 17 mag. – (Adnkronos) – I giocatori della Roma Dybala, Smalling ed El Shaarawy si sono allenati in gruppo durante la seduta di rifinitura prima della partenza verso Leverkusen, dove giovedì sera andrà in scena la semifinale di ritorno di Europa League. È questa la notizia che i tifosi giallorossi aspettavano con ansia in vista dell'obiettivo finale. Tutti e tre saranno convocati per il match contro il Bayer, ma non è ancora sciolto il dubbio se riusciranno ad andare in campo o in panchina. Non avrà i 90 minuti nelle gambe, ma Paulo Dybala aveva già svolto metà allenamento martedì con la squadra e la sua partenza per Leverkusen era quella meno in dubbio. Discorso diverso, invece, per gli altri due che solo oggi hanno lavorato insieme ai compagni per la prima volta dall'infortunio. Smalling si era fatto male proprio in Europa League, rimediando una lesione muscolare al flessore della coscia sinistra nel ritorno contro il Feyenoord. Lo stop del Faraone (una lesione al flessore) era arrivato nella trasferta di Monza dello scorso 3 maggio. Ora il ritorno, in attesa di capire se e quanti minuti avranno per aiutare la Roma a raggiungere la finale di Budapest.