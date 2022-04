Calcio: Roma, escluse lesioni per Mancini, solo trauma contusivo

Roma, 8 apr. (Adnkronos) – Buone notizie in casa Roma dopo la trasferta in Norvegia in Conference League sotto il punto di vista degli infortuni. Gli esami a cui è stato sottoposto oggi il difensore giallorosso Gianluca Mancini, a quanto si apprende, hanno escluso lesioni in seguito all’infortunio che lo ha messo fuori gioco nel secondo tempo di Bodo/Glimt-Roma.

Per Mancini solo un trauma contusivo. Nulla da segnalare invece per l'atttaccante inglese Tammy Abraham anche lui uscito anzitempo dalla sfida in Norvegia.