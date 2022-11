Calcio: Roma, inaugurato il murale dedicato a Ennio Morricone

Roma, 10 nov. – (Adnkronos) – Il murale dedicato a Ennio Morricone è stato inaugurato oggi in occasione del 94° anniversario della nascita del leggendario maestro. Il design realizzato da Lucamaleonte è stato quello intitolato “Vista su Roma”, scelto attraverso una votazione sulla piattaforma di fan engagement Socios.com alla quale hanno partecipato oltre 4.500 tifosi in possesso di Fan Token $ASR.

Il murale è stato realizzato sulla facciata di una palazzina Ater in piazza Lorenzo Lotto, nel quartiere Tor Marancia. Un regalo del Club alla città di Roma, realizzato con il contributo dei tifosi, per celebrare un genio della musica, romano e romanista. L’omaggio a Ennio Morricone rientra nell'ambito delle celebrazioni per i 150 anni di Roma Capitale, che hanno visto nei mesi scorsi la realizzazione di murali dedicati a Gigi Proietti, Anna Magnani, Alberto Sordi, Lando Fiorini e Sergio Leone.

Come accaduto nelle iniziative precedenti, la nascita dell’opera è stata preceduta da attività che hanno coinvolto la comunità del territorio. In questo caso si è svolta una tappa speciale di ‘A Scuola di Tifo’ dedicata al genio della musica presso l'istituto comprensivo Salvatore Pincherle, nel plesso “Alessandro Severo”, nell’VIII Municipio. Alla cerimonia di inaugurazione, oltre al Marco Morricone, figlio del maestro, hanno preso parte l’assessore della Giunta Regionale del Lazio Massimiliano Valeriani, il direttore del Community Relations Department del Club Francesco Pastorella, il presidente dell’VIII Municipio Amedeo Ciaccheri, i rappresentati dell’Ater, gli studenti coinvolti nella tappa speciale di ‘A Scuola di Tifo’ e una rappresentanza dei Roma Club.