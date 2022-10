Roma, 30 ott. – (Adnkronos) – La Roma perde Leonardo Spinazzola alla vigilia della sfida di campionato contro il Verona. Il laterale giallorosso si è fermato per un problema muscolare al retto femorale sinistro nell'ultimo allenamento a Trigoria e oltre a saltare l'impegno di domani contro gli scaligeri, non sarà a disposizione di José Mourinho fino alla pausa per il mondiale.